Bitte lächeln!

Es kann gut tun, aufmuntern, Trost spenden - gerade an einem Tag im November: Das Lächeln. Es kann aber auch zum Zwang werden, aufgesetzt und künstlich sein. In unserer zunehmenden Service-Gesellschaft zu einem Muss – egal ob es echt ist oder nicht. Ganze Berufszweige leben davon: Im Reisebüro, Callcenter, im Flugzeug. Eine Moderatorin ohne Lächeln – nicht vorzustellen. Aber was passiert, wenn jemand nicht Lächeln kann?