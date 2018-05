Noch ist nicht absehbar, wie massiv der demografische Wandel unser Land verändern wird. Momentan aber wird Wohnraum in Ballungsgebieten für immer mehr Menschen unbezahlbar. Nicht nur die Mietpreise steigen in Ballungsgebieten massiv an, auch Immobilien werden immer teurer. Der Traum vom Haus im Grünen oder von einer gut gelegenen Wohnung rückt für viele in weite Ferne. sonntags macht sich auf die Suche und erzählt Geschichten von Menschen, die ihr Refugium suchen oder gefunden haben und die berichten, warum es so wichtig ist, gut zu wohnen.