Typisch Mann?

Christian Seidels Zeit als Frau beginnt an einem kalten Wintertag: Er friert bei einem Spaziergang an den Beinen und kauft kurzerhand Nylonstrümpfe, halterlos. Seine Frau ist von dem neuen Kleidungsstück nicht begeistert, beschreibt er in seinem Buch "Die Frau in mir. Ein Mann wagt ein Experiment". Fehlt ihrem Mann etwas? Sucht er neue sexuelle Erfahrungen? Seidel kann die Aufregung nicht verstehen - ihn fror doch nur an den Beinen. Eine Idee keimt in ihm: Er will als Mann in Frauenkleidung leben.