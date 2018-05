Den Flugzeugabsturz überlebt

ZDF.de: Warum träumen wir in Metaphern, also in Sprachbildern?



Deserno: Ab Freud bis in die Gegenwart finden sich Belege dafür, dass das Träumen als mentale oder psychische Aktivität den Bedingungen des Schlafzustandes unterliegt, was sich in unserem Erleben offensichtlich so auswirkt, dass beim Träumen die Bildersprache dominiert. Die Traumbilder selbst sind eine Art von Kompromissbildung. Ein Konflikt zwischen einem beispielsweise sexuellen Wunsch einerseits und einem moralischen Einspruch andererseits wird kompromisshaft gelöst, indem der Wunsch entstellt zum Ausdruck kommt, so dass wir ihn selbst nicht wiedererkennen. Von diesen Kompromissen geht auch der Anreiz aus, den Traum zu deuten. Will ich zum Beispiel wie bei einem Flugtraum "groß herauskommen, also über den anderen stehen", müsste ich mich auch fragen, was denken die anderen über mich, ist der Wunsch legitim oder muss ich davor Angst haben. Dieser Wunsch, groß heraus zu kommen, löst also einen Konflikt aus - und dafür findet der Traum seine eigenen Bilder, seine eigene Sprache.