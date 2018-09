Der Preis der Wahrheit

Ursula Enders (Hrsg.)

Grenzen achten:

Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen

Ein Handbuch für die Praxis

KiWi

ISBN: 978-3462043624



Sexueller Missbrauch schädigt nicht nur das Individuum, sondern auch die Institution, in der er stattfindet. Auch sie unterliegt den Mechanismen von Spaltung und Verdrängung. In ihr sind Täter, Mitläufer, Schweigende eine eigene ungute Verbindung eingegangen, die es anzuschauen und zu verarbeiten gilt. Die Herausgeberin Ursula Enders ist Mitbegründerin und Leiterin von Zartbitter Köln und hat jahrelange Erfahrung in der Behandlung von traumatisierten Kindern und Jugendlichen.



Wenn Missbrauch in einer Behinderteneinrichtung, im Sportverein oder in einer Pfarrgemeinde publik wird, fällt ein Generalverdacht auf die gesamte Institution. Dieser könne bearbeitet werden, wenn sie sich auf einen Aufarbeitungsprozess einlässt, ganz wichtig dabei, sei die Unterstützung von außen. Das Buch versteht sich als Leitfaden, um diesen Prozess in Gang zu bringen und gibt in einzelnen Schritten den Weg vor.



Von Rta Döbbe