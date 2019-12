Deutschland verändert sich: Identität

Das Projekt "Glaubensgarten" ist Ergebnis eines zwanzigjährigen Dialogs der Religionen in Bad Lippspringe, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Es zeigt, dass religiöse Zugehörigkeit und Respekt sich nicht ausschließen. Vertreter von sieben Religionen und Weltanschauungen setzen mit einem gemeinsamen Religionspavillon im Kaiser Karls Park ein Zeichen der Toleranz.



Die Winzerin Simona Maier hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich, als Mann geboren, begann sie als junger Mensch, sich zu ihrer Weiblichkeit zu bekennen, was schließlich zu einer geschlechtsangleichenden Operation führte. Heute lebt sie als Frau und Winzerin in ihrer Heimat, viele in ihrem Umfeld anerkennen ihre Lebensentscheidung.