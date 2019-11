Auf dem Land gibt es frische Ideen: In der Landwirtschaft macht der Nachwuchs manches anders als die Eltern. Ehrenamtliche sorgen dafür, dass in dünn besiedelten Gebieten Pflegebedürftige nicht ohne Hilfe da stehen. Und auch gegen die Landflucht gibt es viel Engagement.



In Folge 3 des Schwerpunkts "Deutschland verändert sich" wirft "sonntags" einen Blick in die Regionen und wie sie sich verändern.