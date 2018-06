Die etwas andere Reise

Die Nähe zu den Menschen ist Franziskus wichtig. Immer wieder lässt er das Fahrzeug bei den Fahrten durch die Straßen Rios anhalten. Beim Gang durch die Favela am Donnerstagmorgen segnet er Kranke, schüttelt unermüdlich Hände und küsst Kinder. Er will den Menschen den Eindruck vermitteln, dass jeder ernst genommen wird und wichtig ist. Hoffnung machen, das will Franziskus in Lateinamerika. In der Favela stellt er klare Forderungen an die Politik, verurteilt Korruption und fordert Schutz sowie Förderung für das Leben und für die Familien, eine ganzheitliche Bildung und Sicherheit. Franziskus nimmt aber auch jeden Einzelnen in die Pflicht, fordert Solidarität im Kleinen und kritisiert scharf die Gleichgültigkeit und das Desinteresse in der Gesellschaft angesichts der Not vieler Menschen.