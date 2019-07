EXTRA - Engagement mal anders

In der Sendung kommt ferner Robert Helm-Pleuger von EURODESK zu Wort, der über eine eigene Seite Rausvonzuhaus Interessenten berät. Ein Angebot, das von der EU und vom Bundesfamilienministerium gefördert wird und das sich nicht nur an junge Leute, sondern auch ihre Eltern wendet und ihnen bei der Suche nach seriösen Anbietern helfen will. Zu denen gehört sicher auch die Arbeit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, die die in der Sendung vorgestellten Freiwilligendienste im Museum des Konzentrationslagers Majdanek in Polen anbietet.



Senioren finden seriöse Angebote über die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros, die ebenfalls vom Bundesfamilienministerium gefördert werden. Und wer sich als Berufstätiger in der Ferne nützlich machen will, findet im Internet viele Wege ins Ausland. Oder kann sich an den Senior-Experten-Service wenden, der von renommierten Wirtschaftsverbänden unterstützt wird und ebenfalls zu den etablierten Anbietern gehört.