Erben verpflichtet - nur wozu?

Was bedeutet ein Erbe eigentlich fürs eigene Leben? Und warum streiten sich Hinterbliebene so oft über den Nachlass? Es sind Fragen wie diese, die irgendwann jeden betreffen können.



"sonntags" porträtiert eine Familie, in der unter anderem ein Schlossgut sowie eine Brauerei vererbt wurden. Ferner geht es um die Beilegung von Erbstreitigkeiten, um die Frage, wie man mit seinem letzten Willen Gutes tun kann und um Erbschleicher.



Zudem geht es um die Möglichkeit, wie man kulturelles Erbe pflegen und erhalten kann.