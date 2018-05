Von Heiligenverehrung und Starkult

sonntags: Warum brauchen die Menschen Idole?



Kein: Es zeichnet den Menschen aus, dass er zur Symbolisierung, zum Denken in Symbolen, fähig ist. Das zeigt sich in den Hochreligionen beispielsweise, wenn "Gott" den Grund allen Seins oder das absolut Gute symbolisiert. Dass solch abstrakte Symbole jedoch besser fassbar werden, wenn man sich - religiösen Bilderverboten zum Trotz - auch eine anschauliche Vorstellung von ihnen machen kann, wird besonders deutlich im Falle des Christentums, wo neben dem abstrakten Schöpfergott und dem Heiligen Geist auch der menschgestaltige Gottessohn Jesus Teil des dreieinigen Gottes ist.



Im Falle der Iglesia Maradoniana, in deren Gottesdiensten Maradonas beste Tore auf Videoleinwand gezeigt werden, können seine Anhänger gewissermaßen die Wunder ihres "Gottes" wieder und wieder mit eigenen Augen sehen. Idole sind also, so lässt sich festhalten, anschauliche, menschgestaltige Symbolisierungen bestimmter Werte und Prinzipien. Im Fußball schlägt sich das in unterschiedlicher Form wieder; sei es der unbezwingbare Titan Kahn im Tor, der redlich ackernde Fußballgott vom Typ Jürgen Kohler oder Thomas Linke in der Innenverteidigung, oder eben Maradona, dessen Göttlichkeit sich in der Kunstfertigkeit seiner Haken und Dribblings in der Offensive offenbart - und in einem irregulären, von der "Hand Gottes" erzielten Tor.



Allerdings ist davon auszugehen, dass der Idolcharakter von Fußballspielern auch wieder vergänglich ist, erweisen sich die Fußballgötter doch außerhalb des Platzes oft nur als allzu menschlich.