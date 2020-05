Frauen gestalten Zukunft

Entlang der Megatrends Globalisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit… erleben wir einen sogenannten „female shift“. Immer mehr Frauen, und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, sind zunehmend besser ausgebildet, erfolgreich und bewirken so langfristig einen grundsätzlichen Wandel unserer männerdominierten Welt.



„Sonntags“ schaut sich in Deutschland um und fragt: inwiefern gestalten bei uns Frauen heute schon Zukunft? Welche Erfahrungen machen sie, welche Initiativen starten sie? Was tun gegen Altersarmut? Gleichberechtigung von Mann und Frau ist als Anspruch im Grundgesetz verbrieft.