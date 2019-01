Gebären und geboren werden!

Am 4. Advent beschäftigt sich sonntags mit dem, was in der biblischen Weihnachtsgeschichte in einem Stall stattgefunden hat: eine Geburt. Jede Geburt ist ein sensibler, verletzlicher Moment am Anfang des menschlichen Lebens. Sie ist einerseits ein natürlicher, sehr lebendiger Vorgang, bei dem andererseits die Medizin fast ganz die Kontrolle übernommen hat.