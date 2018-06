Geschwisterrolle – wie prägend ist sie?

Geschwister zu haben, kein Einzelkind zu sein, gilt in unserer Gesellschaft als positiv – obgleich es immer mehr Einzelkinder gibt. Während in Nigeria, im ärmsten Land der Welt, eine Frau im Schnitt 7,5 Kinder bekommt, sind es in Deutschland nur 1,3 (Tendenz leicht steigend). Die Rolle, die jemand in der Reihe der Geschwister einnimmt, prägt einen Menschen ein Leben lang und ist entscheidend. Tatsächlich gibt es die einen, die sagen, sie hätten kein besonderes Verhältnis zu ihrem Bruder oder ihrer Schwester und die anderen, die ein besonders inniges Verhältnis haben - im Guten und im Schlechten.