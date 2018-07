EXTRA: Hallig Hooge - bedrohtes Paradies

Wer am Wasser lebt, für den ist der Klimawandel schon jetzt sehr real. Auf den Fidschi Inseln wurden ganze Dörfer vom Ozean verschluckt, die Menschen mussten ihre Häuser verlassen und in höhere Regionen ziehen. Im mondänen Miami Beach werden hunderte Millionen Dollar investiert, um Straßen und Bürgersteige höher zu legen. So viel Geld haben die Menschen in Bangladesch nicht, sie bekämpfen den Klimawandel mit pfiffigen Ideen. Weil ihre Felder regelmäßig überflutet wurden, haben die Bauern begonnen, schwimmende Beete anzulegen. Die Menschen in Küstenregionen machen sich Sorgen um ihre Heimat. Ihr Schicksal sollte Mahnung sein, den Klimawandel ernst zu nehmen.