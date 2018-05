"sonntags" skizziert den derzeitigen Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt und stellt Menschen vor, die ganz unterschiedliche Wege einschlagen, um gut wohnen zu können.



Auf viele Wohnungsangebote kommen mittlerweile Hunderte von Bewerbern. Es gibt sogar in Vollzeit beschäftigte Arbeitnehmer, die wohnungslos sind, weil sie keine bezahlbare Wohnung finden oder ihre Wohnung verloren haben. Nach einer Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslose lag die Zahl der Menschen ohne feste Bleibe und Mietvertrag im Jahr 2014 bei 860.000, in diesem Jahr könne sie auf 1,2 Millionen steigen.

In Berlin spitzt sich die Lage derzeit besonders zu und betrifft dort alle Bildungsschichten. Es gibt zwischen 30.000 und 40.000 Wohnungslose, doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren.