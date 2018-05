Kleine Fluchten

Michael Sahr begegnet in Hasselfelde im Oberharz einem Mann mit fränkischen Wurzeln, der inzwischen dort in der Westernstadt lebt und regelmäßig und sehr originalgetreu als Buffalo Bill auftritt. Ebenso einem Techniker, der schon früher als Kind gern Cowboy und Indianer spielte und sich heute intensiv mit der Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs beschäftigt. Einmal im Jahr trifft er sich mit 500 Gleichgesinnten, um die großen Schlachten zwischen Nord- und Südstaaten nachzuspielen. Sehr gern kommt er aber auch mit Frau und Sohn in die Westernstadt in den Harz, um dort echte Freunde zu treffen. Genauso wie die OP-Schwester aus Hannover oder die junge Malerin und Lackiererin aus Hamburg, die es liebt, diese ganz besondere Freiheit zu spüren. Selbst heiraten kann man in der Westernstadt im Harz: Nach einer standesamtlichen Trauung kann man sein Jawort geben - vor einem "echten" Friedensrichter.