EXTRA - Kraftort Kloster Volkenroda

Die älteste noch existierende Zisterzienserkirche Deutschlands steht wie kaum ein anderer Ort für den Aufbruch im Osten des Landes - auch in Sachen Glauben. 40.000 Pilger und Erholungsuchende zieht es jährlich in den 180 Einwohner zählenden Ort Volkenroda.



Das "Zuhause auf Zeit" überzeugt durch sein niederschwelliges spirituelles Angebot bis zu einem Jahr, das auf Wunsch geistlich begleitet wird. Das Leben im Kloster wird getragen von der Jesus-Bruderschaft - von Männern und Frauen aus verschiedenen christlichen Kirchen und gesellschaftlichen Hintergründen.



Andrea Ballschuh verbringt zwei Tage im Kloster, um herauszufinden, was Zehntausende veranlasst, dorthin zu pilgern, wo noch vor 30 Jahren kaum ein Haus stand.