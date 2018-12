Wenige Krankheiten sind so beunruhigend wie die Demenz. Die Zahl der Erkrankten steigt rasant, und für Angehörige und Freunde ist es erschütternd, wie massiv sich ihre Lieben verändern.



"sonntags" berichtet über einen Sohn, der seinen zunehmend dementen Vater jahrelang begleitet hat, ferner über Früherkennung und neuartige Therapieansätze im "Dorf des Vergessens" in Tönebön sowie über musikalische Ansätze in der Arbeit mit Demenzkranken.