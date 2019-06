Leben mit Schafen

Den ganzen Tag in einer schönen Umgebung verweilen und dabei springende Lämmer und friedlich grasende Mutterschafe sehen: Das ist das romantische Bild der Schäferei. Doch häufig ist der Beruf rau und anstrengend. In den letzten Jahren haben viele Schäfer ihren Betrieb aufgegeben, der Beruf ist inzwischen vom Aussterben bedroht. Die Zukunft der Schäferei – und was geht sie uns alle an? Das ist das Thema von "sonntags" von der Schwäbischen Alb, einer Hochburg der deutschen Schäferei.