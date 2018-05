Wann die stille Sucht beginnt

sonntags: Wie können Betroffene von einer Medikamentenabhängigkeit loskommen?

Pallenbach: Es muss angesprochen werden. Da es verschreibungspflichtige Medikamente sind, muss der Arzt eingeschaltet werden, da darf auch ein Apotheker nicht allein entscheiden. In Apotheken kann eine Abhängigkeit aber auffallen, weil viele alte Menschen häufig in derselben Apotheke einkaufen. Dann wäre es notwendig, dass sich der Apotheker mit einem Arzt bespricht. Dabei ist es wichtig, gemeinsam und behutsam mit dem Patienten vor- und umzugehen, damit dieser am Ende nicht verärgert den Arzt und die Apotheke wechselt. Man muss dem Patienten einen Weg zeigen, sanft von diesen Mitteln loszukommen. Also mit einer langsamen, schonenden Abdosierung, bei der sich Arzt und Apotheker auch beraten dürfen, hat man gute Aussichten auf Erfolg. Auch psychiatrische Fachkliniken bieten einen guten und qualitativen Entzug an, der aber von älteren Menschen nicht gerne genutzt wird.