Mein Leipzig lob ich mir

Das Paulinum im Zentrum der Stadt ist Andachtsort und Aula in einem und der außergewöhnlichste und auch umstrittenste Neubau der Nachwendezeit in Leipzig. In dem 2017 eingeweihten Hauptgebäude der Leipziger Universität trennt eine Glaswand Lehre und Kirche.



Neben einem Besuch der Baumwollspinnerei und den Ateliers namhafter Künstler geht es auch an das Völkerschlachtdenkmal und die Russisch-Orthodoxe Gedächtniskirche, die 1913 eingeweiht wurde. Die Kirche erinnert an die 127 000 russischen Soldaten, die an der Seite der Deutschen in die Völkerschlacht zogen, und ist heute Zentrum einer aktiven russisch-orthodoxen Gemeinde.



International erfolgreiche Persönlichkeiten wie der Maler Neo Rauch (Leipziger Schule), der Gewandhaus-Kapellmeister Andris Nelsons und der Kajak-Weltmeister Jan Benzien prägen heute die Stadt, die beinah täglich selbstbewusster wird – auch, weil Unternehmen wie Porsche, BMW, aber auch die Bundesliga, zahlreiche Start-ups und Verlage das nötige wirtschaftliche Rückgrat dafür bilden.