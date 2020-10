Neues Leben auf der Burg

Burgen ziehen Jahr für Jahr Millionen Besucher an. Beliebtes Ziel ist die Burg in Burghausen an der deutsch-österreichischen Grenze, die mit 1051 Metern als weltlängste Burg gilt.

Im TV-Programm: 3sat, 16.10.2020, 12:45 - 13:15 Im TV-Programm: 3sat, 16.10.2020, 12:45 - 13:15 16.10.2020 16.10.2020 Video verfügbar ab 16.10.2020, 12:45 Video herunterladen