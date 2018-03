Der Wert des Mülls

Was passiert eigentlich mit dem Müll, den Millionen Bundesbürger Woche für Woche trennen? Wird er wirklich wiederverwertet? Oder wird doch das meiste verbrannt, wie es oft diejenigen vermuten, die das Thema Mülltrennung etwas lässiger angehen?



Andrea Ballschuh hat sich auf die Suche gemacht, auf der Mülldeponie Eiterköpfe in Ochtendung in der Eifel. In einem unterirdischen Stollensystem forscht sie nach den Deponierungssünden der Vergangenheit und erfährt, warum an der Mosel und in der Eifel jahrzehntelange Mülltrennungsmuffel zu Supersortierern wurden.