Glas - das Wunder der Transparenz

Glas findet sich in vielen Fernsehbildschirmen, in Brillen, Teleskopen, Zahnkronen, Glühbirnen und Glasfasern. Mit Aluminium oder Silber beschichtet wird es zum Spiegel. Als Ceran-Feld übersteht es in Küchen große Hitze und das Gewicht schwere Töpfe, als Gorillaglas auf Handys Kratzer und kleinere Stürze. Trotz dieser Alltäglichkeit haftet Glas, dem Trennenden und doch Durchsichtigen etwas Magisches an: „Jetzt sehen wir nur wie durch ein dunkles Glas“, schreibt der Apostel Paulus, „dort aber sehen wir Gott von Angesicht zu Angesicht“. Der Glasschuh Cinderellas ist Symbol ihrer Verzauberung, Transparenz ein Wert. Die „gläserne Fabrik“ soll Offenheit symbolisieren, die „Glasdecke“ Nähe und Unerreichbarkeit zugleich, der „gläserne Patient“ Gefahren beim Datenschutz.



In der 30-minütigen Sendung ist Moderatorin Andrea Ballschuh zu Gast im Forschungslabor der Firma Schott, sie besucht die Mainzer Stephanskirche mit ihren Fenstern von Marc Chagall und spricht mit einem mittelständischen Glaser im hessischen Ginsheim. In den Beiträgen geht es um die Kunst des Neonglasblasens, die das Startup „Sygns“ in Berlin neu beleben möchte und um den „Glasmacherweg“ bei Schmidsfelden im Allgäu. Außerdem zeigen wir, wie in Westfalen Altglas recycelt wird und wie das Projekt „One-Dollar-Glasses“ in Erlangen Menschen in Entwicklungsländern zum besseren Sehen verhilft.