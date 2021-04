Stahlhart und superscharf

Janosch Vecernjes war Finanzmanager. Doch die Erwartungen der Kunden sind ihm irgendwann zu viel und er gibt den Job auf. Schon als Junge zeigt ihm sein Vater, wie man Messer schmiedet. Darin findet er schließlich seine Erfüllung. Heute verkauft er seine schnittigen Kunstwerke an Sterneköche in Deutschland, Sushi-Meister in Japan oder Steak-Freaks in den USA.