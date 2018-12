Trautes Heim – Glück allein?

"sonntags" berichtet am 4. Advent über Menschen, die auf der Straße leben und eine tiefe Sehnsucht haben nach einem eigenen Zuhause. Ferner geht es in der Sendung über das "Glück der einfachen Dinge", über den Trend zum Kaminofen sowie über Christen, die in der Vorweihnachtszeit anderen in Not tatkräftig helfen.