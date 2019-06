Von Pferden und Träumen

"sonntags"-Moderatorin Andrea Ballschuh hat das Haupt- und Landgestüt Marbach im Landkreis Reutlingen besucht und dort mit zahlreichen Mitarbeitern gesprochen. Unter anderem darüber, warum uns Pferde so nah sind und inwiefern der Umgang mit diesen so beeindruckenden Tieren uns Menschen positiv verändert.



Warum Mädchen so gern reiten

Keine Angst vor großen Tieren



Reiterstaffel der Bundespolizei

Blick hinter die Kulissen



Beruf "Pferdewirt"

Vom artgerechten Umgang im Stall



Geschichte(n) vom Pferd

Ein Tier verändert die Welt