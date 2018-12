Warum sich Menschen engagieren

Am Abschluss-Sonntag des Evangelischen Kirchentages stellen wir solche Projekte vor. Moderatorin Andrea Ballschuh spricht am Sonntagmorgen auch mit Reformationsbotschafterin Margot Käßmann über das Christentreffen und über die Motive ehrenamtlichen Engagements.



"sonntags" zieht eine erste Bilanz des Evangelischen Kirchentages mit über 2000 Veranstaltungen, der wenige Stunden später in Wittenberg endet.