Werte in Europa

In Sachen Bildung, Lebenserwartung und Ernährung stehen Irland, Deutschland und Schweden auf den ersten und Bulgarien und Rumänien auf den letzten Plätzen.



Welche Werte haben die Menschen in Europa? Wie unterscheiden wir uns? Und was können wir voneinander lernen? Diesen Fragen geht „sonntags“ nach, anlässlich der Europawahl am 26. Mai.