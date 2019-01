Wie Liebe gelingt

Der Januar ist der Monat mit den meisten Trennungen. Haben die einen dann Glück in der Liebe und die andern bloß Pech? Liegt es am Schicksal, dass man einfach den richtigen trifft oder eben nicht? Die Erwartungen an die Partnerschaft sind hoch. Vielleicht zu hoch? Was können wir selbst dazu beitragen, dass Liebe nicht nur eine kurze heiße Flamme bleibt, sondern eine lange wärmende Glut – kurz, dass Liebe auch dauerhaft gelingt?