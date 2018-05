Wie man 100 Jahre alt wird

Älterwerden muss nicht beige sein

Von Elke Krüsmann

Gebunden, 288 Seiten

ISBN: 978-3-442-39247-6

Mosaik-Verlag (2013)



Spätestens wenn kein Text mehr ohne Lesebrille zu entziffern ist, lässt es sich nicht mehr leugnen: Wir werden älter. Wie in einer Art zweiter Pubertät beginnt sich unser Körper für alle sichtbar zu verändern. Sehr unterhaltsam und mit vielen Anekdoten angereichert, zeigt die Journalistin Elke Krüsmann, wie Frau mit Stil und Humor die neue Lebensphase annehmen kann. An den Merkmalen des Alters lässt sich zwar wenig beschönigen, dennoch können wir unsere Persönlichkeit weiter entfalten.

Besonderes Augenmerk sollte dabei den Klamotten gelten, auch wenn die Figur nicht mehr top ist. Vorteil der späten Jahre: Man kennt sich gut und weiß genau, was einen am besten kleidet. Daher rät Krüsman, von nun an nur noch die allerbesten Stücke herauszufischen und alles andere aus dem Kleiderschrank zu verbannen. Und wer weiß, vielleicht gehört man zu jenen Persönlichkeiten, deren Hochphase erst im reiferen Alter anbricht. Denn in jedem Lebensabschnitt kann das Leben ungeahnte Höhepunkte bereithalten und uns in neuem Glanz erstrahlen lassen. Es kommt auf uns an, es in Angriff zu nehmen, so die Botschaft des Buchs.



Von Christiane Mayer