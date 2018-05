Unterhalt für die Eltern

Gar nichts bezahlen müssen Kinder bei "schweren Verfehlungen" ihrer Eltern. Der BGH in Karlsruhe hat in seinem am Mittwoch verkündeten Grundsatzurteil die Latte hierfür allerdings hoch gehängt. So gilt ein über 40-jähriger Kontaktabbruch zum Kind noch nicht als "schwere Verfehlung" (AZ: XII ZB 607/12). Haben sich Eltern bis zum 18. Lebensjahr um das Kind regelmäßig gekümmert und damit ihre "Elternpflichten im Wesentlichen genügt", können sie später auch von ihren Kindern Unterhalt einfordern.

Gleiches gilt, wenn Eltern ihr Kind enterbt haben. Damit ist die Pflicht zum Unterhalt nicht verwirkt.



Lässt aber etwa eine Mutter ihr fünftes minderjähriges Kind in Deutschland zurück, während sie selbst mit ihren vier anderen Kindern in die USA auswandert, stellt dies eine vorsätzlich schwere Verfehlung dar. In solch einem Fall kann die Mutter von ihrem Kind kein Elternunterhalt verlangen, entschied der BGH am 19. Mai 2004 (AZ: XII ZR 304/02).



Gleiches gilt bei Misshandlungen oder sexuellem Missbrauch des Kindes durch die Eltern.