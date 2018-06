Wieso Fehler nützlich sein können

Längst hat sich die Wissenschaft dem Thema Fehler und Störungen angenommen. Das Plädoyer in der internationalen Literatur wird immer lauter: Wir brauchen eine höhere Fehlertoleranz und eine neue Fehlerkultur. Ob am sportlichen Ehrgeiz, in der Beziehung, in Studium und Traumberuf, überall wo unser Selbstkonzept irritiert wird, tut das Scheitern besonders weh – und genau hier, bei uns selbst, in der Veränderung, liegt auch unsere größte Chance.