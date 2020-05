Zwischen Himmel und Erde

ZDF-Reporterin Eva Mühlenbäumer begibt sich auf eine Spurensuche in Münster: Was sehen wir Menschen im Himmel? Sie will wissen, was er in den Religionen bedeutet, aber auch warum Dinge aus heiterem Himmel geschehen oder was der Himmel auf Erden sein kann. Der analytische Blick des Religionswissenschaftlers in den Himmel spielt auch in ihre Betrachtung mit hinein. Irgendwie bleibt am Ende jedenfalls das Gefühl in uns zurück, dass da was ist da oben, das wir uns nicht erklären können.



Das Leben einer Landfrau ist wie selbstverständlich von Himmel und Erde geprägt. Sie nimmt die Erde des Ackerbodens ganz anders in die Hand als jemand, der in der Stadt wohnt. Und der Himmel mit seinem Wetter liefert die Stoffe, die die Erde braucht - oder auch nicht. Die Beziehung von Himmel und Erde ist für Menschen auf dem Land essentiell. Kein Wunder, dass daraus auch ein Traditionsgericht entstanden ist – eben „Himmel und Erde“. Wo kommt das Rezept her, wieso heißt das Essen so und wie wird es zubereitet?