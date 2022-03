Açorda à Alentejana

Den Bacalhau am Vortag in Wasser legen. Dieses Wasser dann entsorgen, denn sonst wird die Brühe zu salzig. In etwa 1,5 Litern heißem Wasser mit Lorbeer, Zwiebel und Knoblauch etwa zehn Minuten köcheln.



Sardinen innen und außen salzen, in Mehl wenden und in wenig Olivenöl anbraten. Hierbei einige angestoßene Knoblauchzehen mitbraten. Die Sardinen dann auf einen Teller legen und mit Zitronensaft beträufeln. Getrennt und lauwarm servieren.



Das Brot in Scheiben schneiden oder in Stücke reißen und in der Sardinen-Pfanne anrösten, dann auf die Suppenteller geben.



Koriander und Pfefferminze zusammen mit Olivenöl, Knoblauch und Pfeffer zu einer Paste pürieren. Die Eier in circa 90 Grad Celsius heißem Wasser pochieren. Die Kräuterpaste auf dem Brot verteilen und auf jeden Teller gekochte Zwiebel, Stockfisch und ein pochiertes Ei geben. Kurz vor dem Servieren mit der Fischbrühe angießen und frisch gemahlenen Pfeffer darüber geben.