Apfel-Zimt-Babka

Die Milch bis zum Siedepunkt erhitzen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Das Erhitzen der Milch deaktiviert das Molkenprotein, damit der Teig besser aufgeht.



In einer Rührschüssel Mehl, Hefe, Zucker und Salz mischen. Eigelb, Eier und Vanilleextrakt mit der Milch verquirlen. Mit den Knethaken der Küchenmaschine oder des Handmixers die Milchmischung in die Mehlmischung einarbeiten. Die Butter dazugeben und den Teig vier Minuten kneten, bis er weich und elastisch ist. Auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz von Hand weiter kneten.



Die Schüssel mit einem Teelöffel Butter ausstreichen und den Teig darin ein bis zwei Stunden zugedeckt gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Man kann den Teig auch über Nacht in den Kühlschrank stellen, am nächsten Tag 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen und fortfahren.



Für die Füllung die Butter mit dem Zucker, Zimt und einer Prise Salz gründlich vermengen, dann das Eiweiß daruntermischen. Die Äpfel auf einem Küchentuch grob reiben. Dann die geriebenen Äpfel in ein Handtuch aufrollen, das Handtuch drehen, um so viel Saft wie möglich abzulassen. Die geriebenen Äpfel in eine Schüssel geben und mit der Speisestärke und dem Zimt vermengen.



Eine Kastenform einbuttern und mit Backpapier auslegen. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche sanft niederboxen und zu einem Rechteck (40 x 50 cm) ausrollen. Die Zimt-Butter-Füllung gleichmäßig darauf verstreichen und mit der Apfel-Zimt-Mischung, Walnüssen und Rosinen bestreuen. Den Teig fest aufrollen, durch die Mitte längst Schneiden. Jede Hälfte mehrmals umeinander verdrehen, in die Backform legen und zugedeckt noch eine Stunde gehen lassen.



Den Backofen auf 180 Grad (Umluft oder Ober-Unterhitze) vorheizen. Die Zutaten für die Streusel grob vermengen und die Babka damit bestreuen. 55 bis 58 Minuten backen, bis sie goldbraun ist. Dabei nach 30 Minuten die Farbe prüfen und die Babka bei Bedarf mit Backpapier abdecken.



Nach dem Backen in der Form zehn Minuten abkühlen lassen, danach auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.