Artischocke - gesund und lecker

Für die Füllung die Schalotten würfeln und in Olivenöl anschwitzen, das Hackfleisch hinzugeben und scharf anbraten. Salzen und pfeffern, dann Paprika und Knoblauch fein würfeln und mitbraten. Etwas Tomatenmark anrösten und zerkleinerte getrocknete Tomaten sowie halbierte Oliven zugeben. Die Kräuter fein hacken, das Baguette fein würfeln und zusammen mit grob zerbröseltem Schafskäse untermischen. Diese Mischung nun in die vorbereiteten Artischockenböden geben und in einer Auflaufform platzieren.



Aus den passierten Tomaten, Gewürzen und Kräutern eine schnelle Tomatensauce herstellen. Die Sauce mit in die Auflaufform geben, die Artischocken mit Parmesan bestreuen und das Ganze im Ofen gratinieren bis eine gebräunte Kruste entsteht.



In der Zwischenzeit die Nudeln nach Packungsanleitung kochen. Auf jeden Teller ein Bett aus Nudeln geben, etwas Tomatensauce sowie einen gefüllten Artischockenboden darauf platzieren und sofort servieren.