Für das Fladenbrot einen Hefeteig herstellen, hierzu 300 Milliliter Wasser handwarm erhitzen ‎und die Hefe mit einer Prise Zucker darin auflösen. Einen Teil des Mehls mit etwas Salz und ‎Olivenöl in eine Schüssel geben und mit der Hefemischung zu einem noch recht feuchten ‎Vorteig vermischen. Die Hefe aktiv werden lassen, dann das übrige Mehl einarbeiten, sodass ‎ein kompakter Teig entsteht, der nicht mehr an den Fingern klebt. Diesen Teig an einem ‎warmen Ort gehenlassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat.



Für das Baba Ghanoush die Aubergine halbieren, das Fruchtfleisch rautenförmig ‎einschneiden und mit etwas Öl benetzen. Mit der Hautseite nach unten auf den Grill geben. ‎Bei geschlossenem Deckel so lange garen, bis das Fruchtfleisch weich und die Haut ‎runzelig und dunkel ist – je nach Größe sollte dies etwa 25 bis 45 Minuten dauern. Alternativ in den ‎auf 200 Grad vorgeheizten Backofen geben und ebenso verfahren. ‎



Den Teig anschließend portionieren und Kugeln abdrehen, diese erneut etwas aufgehen ‎lassen. Sie dann zu recht flachen Fladen formen und bei großer Hitze auf den Grill geben. ‎Von beiden Seiten einige Minuten grillen, bis eine schöne Braunfärbung entstanden ist. ‎Alternativ in einer Pfanne von beiden Seiten ausbacken oder in dem auf 200 Grad ‎vorgeheizten Ofen.



Die weichen Auberginen dann entnehmen und das weiche Innere mit einem Löffel ‎herausschaben. Zusammen mit Kreuzkümmel, Tahini, Salz, ‎Pfeffer, Zitronenabrieb, -saft und geriebenem Knoblauch in einen Mixbecher geben. Zu einer feinen Masse mixen, die ‎Konsistenz bei Bedarf über die Zugabe von Olivenöl steuern. ‎



Das Baba Ghanoush mit gehackter Petersilie und Granatapfelkernen garnieren und mit dem ‎noch warmen Fladenbrot servieren. ‎