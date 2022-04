Bärlauch-Rezepte

Zubereitung (circa 20 Minuten)

Bärlauch-Butter: Für die Bärlauch-Butter etwa ein Drittel der Butter (80 Gramm) schmelzen und zusammen mit reichlich Bärlauch pürieren, bis eine homogene Masse entstanden ist. Die übrige Butter (170 Gramm) mit einer Prise Salz in eine Schüssel geben. Mit einem Handrührgerät so lange schlagen, bis die Farbe der Butter von gelblich zu weiß gewechselt ist. Weiteren Bärlauch sehr fein hacken und zusammen mit der Bärlauch-Butter-Masse sowie Pfeffer unter die übrige Butter ziehen. Diese Masse dann zum Aushärten in den Kühlschrank geben, hierzu die Bärlauch-Butter nach Geschmack in ein Butternäpfchen geben, mithilfe von Backpapier zu einer Rolle formen oder sie gleich in Eiswürfelformen portionieren. Tipp: Es bietet sich an, diese Bärlauch-Butter in größeren Mengen auf Vorrat zuzubereiten, da sich dadurch die Handhabung vereinfacht und sie im Kühlschrank gelagert lange haltbar ist, wodurch sie dann flexibel zur Verfügung steht.



Rauchfisch-Bärlauch-Creme: Für die Rauchfisch-Bärlauch-Creme Rauchforelle und Bärlauch grob zerkleinern und zusammen mit Creme fraîche, Sahne-Meerrettich, Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und -saft in eine Küchenmaschine geben. Zu einer streichfähigen Masse pürieren, bei Bedarf die Konsistenz über die Zugabe von weiterer Creme fraîche steuern. Auch diese Masse vor dem Verzehr gut durchkühlen lassen, dazu schmeckt frisches Baguette oder knackiges Gemüse.