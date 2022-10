Den Tofu in Scheiben schneiden. Für die Marinade Sojasauce mit Erdnussöl, Chilipaste, fein geriebenem Knoblauch sowie Ingwer glattrühren. Den Tofu darin einlegen und ziehen lassen, während die anderen Komponenten vorbereitet werden (oder sogar über Nacht). Den Reis in etwas Sesamöl anschwitzen, dann salzen und mit etwa 400 Milliliter Wasser auffüllen. Aufkochen lassen, den Deckel in ein Geschirrtuch wickeln und den Reis bei geschlossenem Deckel 25 Minuten quellen lassen.



In der Zwischenzeit die Karotten in Stifte schneiden und die Shiitake-Pilze in Scheiben. In etwas Sesamöl anschwitzen, dabei salzen und anschließend auf einem Teller bereitstellen. Die Lauchzwiebeln in breitere Ringe schneiden und ebenfalls bereitstellen. Den Pak Choi halbieren und nur auf der Schnittfläche leicht anrösten lassen. In der Zwischenzeit auch die Gurke in feine Stifte schneiden. Alles ebenfalls mit auf den Teller geben. Die Sojasprossen einen Moment in Essigwasser geben, um mögliche Keime abzutöten.



Nun den Tofu der Marinade entnehmen und in einer Pfanne mit neutralem Öl anbraten. Die übriggebliebene Marinade mit dem Reisessig zu einem Dressing vermischen. Den Tofu dann aus der Pfanne nehmen und darin mit den Eiern Spiegeleier braten. Das Eigelb sollte hierbei idealerweise flüssig bleiben. Die verschiedenen Gemüse auf einem Bett aus Reis anrichten, ebenso das Kimchi und den eingelegten Ingwer. Das Spiegelei obenauf platzieren, mit Sesamkörnern und grob gehacktem Koriander bestreuen und mit dem Dressing benetzen.