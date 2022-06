Biologika bei Osteoporose

Osteoporose ist gekennzeichnet durch eine verringerte Knochenmasse, eine poröse Knochenstruktur und in der Folge durch eine stark erhöhte Anfälligkeit für Knochenbrüche. Am häufigsten treten Bruchstellen an der Wirbelsäule, am Hüftgelenk, am Oberschenkelknochen oder am Handgelenk auf. Schon kleinste Anlässe (Heben oder Husten) können hierfür ausreichend sein. In Deutschland leiden aktuell mehr als fünf Millionen Frauen und mehr als eine Million Männer an Osteoporose.