BLT-Sandwich:

Den Brokkoli putzen und in mundgerechte Röschen teilen. Auch den Strunk schälen und würfeln. In kochendem Salzwasser alles bissfest garen, hierbei den Strunk einige Minuten früher ins Wasser geben, da er eine längere Garzeit hat. Dann abschütten. Einen Teil des Brokkolis als Belag für das Sandwich beiseitelegen. Den Rest, besonders den Strunk, mit einer Küchenmaschine oder einem Messer so zerkleinern, dass noch etwas Struktur erhalten bleibt. Ein Ei, Zwiebel-, Knoblauch- und Paprikapulver, eine fein gewürfelte Schalotte, Parmesan sowie Emmentaler hinzugeben und kurz vermixen. Bei Bedarf die Konsistenz mit Haferflocken nachsteuern. Kleine Nocken abstechen und auf ein ausgelegtes Backblech geben. Im vorgeheizten Ofen etwa 15 bis 20 Minuten bei 190 Grad backen, bis sie außen knusprig sind.



Für die Mayonnaise das Ei mit Senf, Zitronensaft, Salz, einer Prise Zucker, Pfeffer und Pflanzenöl in einen schmalen Mixbecher geben. Den Pürierstab am Boden ansetzen und dann langsam hochziehen, dadurch entsteht Unterdruck und infolgedessen eine Emulsion. Dann die klein geschnittenen Kräuter in die Mayonnaise geben und auch diese kurz anpürieren, so wird die Masse grün. Für das weitere Rezept wird nur etwa ein Viertel der Masse benötigt, da aber die Herstellung bei einer geringeren Menge nicht gut funktioniert stellt man am besten eine größere Menge her und lagert die gut haltbaren Reste im Kühlschrank.



Den übrigen Brokkoli in einer Pfanne mit wenig Öl braten, hierbei fein geschnittenen Knoblauch und Chili mitbraten. Zusätzlich mit Rauchsalz würzen.

Zum Anrichten die Brotscheiben mit Mayonnaise bestreichen, sie dann mit Kopfsalat, dünnen Tomatenscheiben, dem gebratenen Brokkoli und Emmentaler belegen. Die Oberteile auflegen und in einer Pfanne oder auf dem Grill rösten. Dann über Eck zuschneiden und zusammen mit den Brokkoli-Käse-Crossis servieren.