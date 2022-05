Südafrikanisches Bobotie

Zuerst das Chutney zubereiten: Aprikosen entsteinen, grob zerkleinern und in Honig anschwitzen. Grünen Pfeffer im Ganzen zugeben. Chili in Ringe schneiden und mit hineingeben, ebenso etwas Salz. Geriebenen Ingwer hineingeben sowie Limettenabrieb und -saft. Durchkochen, bis eine leicht eingedickte Konsistenz entstanden ist. Mit etwas Obstessig abschmecken und das Chutney grob pürieren. Dann in Gläser abfüllen und kühlen.



Zwei Esslöffel dieses Chutneys zum Hackfleisch geben sowie ein eingeweichtes Brötchen, ein Ei, die Mandelblättchen, Rosinen, Currypulver, Zimt und etwas Sambal Oelek. Die Zwiebeln fein schneiden und zusammen mit geriebenem Knoblauch und Salz hinzufügen. Gut durchkneten und in eine ausgefettete, eher flache Auflaufform eindrücken. Die Fleischmasse bei 220 Grad im Backofen für circa 15 Minuten backen.



In der Zwischenzeit Milch mit zwei Eiern verrühren, mit Muskatnuss, Curry und Salz würzen. Bananenscheiben auf der gegarten Fleischmasse verteilen und mit der Eiermilch übergießen. Einige Lorbeerblätter darauf verteilen und nochmals 25 Minuten bei 180 Grad acken, bis eine goldbraune Kruste entsteht.



Servieren mit Safranreis (den Safran kann man auch durch Kurkuma unterstützen oder ersetzen) und dem Aprikosen-Chutney.