Ran an die Schoten!

Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die vom Waschen noch feuchten Rispentomaten auf Backpapier legen, mit etwas Öl beträufeln, mit Salz, Pfeffer und Zucker bestreuen und in den heißen Backofen schieben. Temperatur sofort auf 50 Grad Celsius reduzieren und für mehrere Stunden einfach trocknen lassen. Man kann den Ofen auch ausstellen und die Tomaten über Nacht darin stehen lassen.



Grüne Bohnen putzen und in mundgerechte Stücke schneiden, dann wenige Minuten in Salzwasser blanchieren und in kaltem Wasser wieder abkühlen. Dicke Bohnen ebenfalls blanchieren und - wenn nötig - die äußere Haut (Pelle) abnehmen. Pfifferlinge putzen und wenn nötig kurz abbrausen. Nicht unnötig zerkleinern, sondern möglichst im Ganzen lassen.



In einer großen, sehr heißen Pfanne zunächst die Pfifferlinge mit wenig Öl anbraten. Sobald sie etwas Farbe angenommen haben die Zwiebelstreifen und die Bohnen zugeben. Alles ausgiebig braten, Knoblauch, Sternanis, Kümmel und Bohnenkraut zugeben.



Mit so viel Worcestersauce und Gemüsefond ablöschen, dass sich eine „halbfeuchte“ Konsistenz ergibt, wie eine Art Glasur. Großzügig salzen und pfeffern. Die getrockneten Tomaten in ganzen Rispen dazu geben und sofort in der Pfanne servieren.



Dazu schmeckt ein rustikales Brot mit Butter oder Pellkartoffeln.