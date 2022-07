Zutaten für vier Personen

250 ml Milch

100 g Butter

500 g Mehl (Type 405)

60 g Zucker

1 Prise Salz

½ Würfel frische Hefe (ca. 21 g) oder getrocknete Hefe

2 Eigelbe (Gr. M)



Für die Erdbeersauce

500 g Erdbeeren (frisch oder TK) pürieren und mit etwas Gelierzucker zu einer Sauce aufkochen. Etwas Zitronensaft und Vanillezucker zugeben.



Zubereitung

Milch mit Butter in Stücken in einem Topf leicht erwärmen. Mehl mit Zucker und Salz vermischen und die Hefe in eine Mulde bröckeln, etwas warme Milch dazugeben und die Hefe gehen lassen, bis sich Blasen bilden. Jetzt die Eigelbe und lauwarme Milch-Mischung zufügen und mit einem Knethaken gut durchkneten. Rührschüssel mit einem Geschirrtuch abdecken und den Teig an einem warmen Ort für ca. 1 Stunde ruhen lassen. Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche in 8 Portionen teilen. Jedes Teigstück zu einer Kugel formen. Erneut zugedeckt 30 Minuten ruhen lassen.



300 ml Milch, 50 g Butter und etwas Salz und Zucker in einer beschichteten Hochrandpfanne oder einem breiten Topf mit Deckel zum Kochen bringen. Die Hefeklöße vorsichtig hineinsetzen. Mit dem Deckel gut verschließen und bei wenig Hitze etwa 30 Minuten dämpfen. Den Deckel nicht öffnen, sonst fallen die Hefeklöße zusammen. Den Topf nach der Garzeit ein paar Minuten mit dem geschlossenen Deckel stehen lassen. Jetzt den Deckel öffnen, und die Klöße auf dem Teller portionieren. Mit der warmen Erdbeersauce übergießen.