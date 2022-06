Komplementärmedizin bei Brustkrebs

Jedes Jahr erkranken in Deutschland nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts in Berlin rund 70.000 Frauen und 750 Männer neu an Brustkrebs. Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebsart bei Frauen. Für die Betroffenen bedeutet die Diagnose meist einen Schock, doch sie bedeutet schon lange nicht mehr eine Radikaloperation oder gar ein Todesurteil. Dank effektiver Vorsorge und großer Fortschritte in der Medizin können heute immer mehr Frauen ihre Erkrankung erfolgreich besiegen. Fünf Jahre nach der Diagnose sind laut Robert Koch-Institut 87 Prozent der Patientinnen am Leben.