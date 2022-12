Kandierte Orangen

Orangen schälen und die Schalen in dünne Streifen schneiden. Diese nun für mindestens zwölf Stunden in Wasser einlegen, damit sie die Bitterstoffe verlieren.



Diese dann in einem Topf mit Wasser aufkochen und eine Minute kochen lassen. Abkühlen und zur Seite stellen.



In einem kleinen Topf nun 150 ml Wasser und 150 g Zucker auflösen und die Orangenschalen darin langsam einkochen und gelegentlich umrühren. Wenn der Zuckersirup dickflüssig wird, die Platte ausmachen und die Orangenschalen circa 30 Minuten ziehen lassen. Die Orangenschalen herausnehmen und zur Seite stellen.



Nun in einem kleinen Topf weitere 150 g Zucker mit 30 ml Wasser auflösen. Die Orangenfilets dazugeben und wieder einkochen lassen.