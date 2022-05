Das Mehl mit Milch, Eiern, zerlassener Butter und einer Prise Salz zu einem glatten Teig mixen. Diesen etwa eine halbe Stunde quellen lassen. Sollte der Teig zu fest sein, etwas Mineralwasser hinzufügen.



Für die Béchamel-Sauce die Butter zerlassen und das Mehl einrieseln lassen. Unter Rühren leicht anschwitzen, dann die Milch einrühren und aufkochen lassen. Die Zwiebel mit Lorbeer und Nelken spicken und darin etwa 20 Minuten köcheln lassen, dabei mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.



In einer beschichteten Pfanne ohne Fett dünne Crespelle (Pfannkuchen) ausbacken und auf einem Teller sammeln.

Beide Spargelsorten schälen und im Ganzen in kochendem Salzwasser mit etwas Zucker und Zitrone bissfest garen. Der weiße Spargel braucht dabei etwa zwei Minuten länger als der grüne.



Kerbel und Thymian fein hacken und in die Sauce geben, die gespickte Zwiebel entnehmen. Mit einem Teil des Parmesans binden.

Die einzelnen Crespelle mittig mit dieser Sauce bestreichen und einige Stangen Spargel auflegen. Dann mit Mozzarella und Parmesan belegen, die Crespelle einschlagen und in einer Auflaufform platzieren. So mit allen Crespelle verfahren. Zum Schluß übriggebliebenen Käse und Sauce obenauf verteilen. Bei 240 Grad backen, bis die Masse beginnt, Farbe anzunehmen. Das sollte etwa fünf bis acht Minuten dauern.



Zum Servieren einige Zitronenfilets dekorativ über dem fertigen Gericht verteilen und noch heiß servieren.