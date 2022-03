Vegane Dinkelwraps

Mehl und Dinkelmehl in eine Schüssel geben und mit Wasser glattrühren, dann Olivenöl zugeben. Mit etwas Ingwer, Kardamom, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer würzen und dünne Wraps in einer heißen Pfanne mit wenig Öl beidseitig ausbacken.



Den Eisbergsalat in feine Streifen schneiden und mit Frühlingszwiebelröllchen und Streifen von Zucchini, Radieschen, Karotten und Paprika grob mischen. Die Sojacreme unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen, etwas Chiliflocken und Sojahack zufügen, alles gut vermengen.

Die Wraps mit Aiwar bestreichen, Gemüsemischung darauf verteilen, einrollen, in Klarsichtfolie wickeln und im Kühlschrank vier bis fünf Stunden ziehen lassen.



Den Pflücksalat auf einem Teller als schönes Bouquet anrichten und mit der Marinade überziehen. Die Ochsenherz-Tomate in Scheiben schneiden und danebenlegen, mit Salz und Pfeffer würzen. Wrap auswickeln, schräg halbieren und mit anrichten.